Ярославль, , 11:46 — REGNUM Жители Ярославля считают ошибкой увольнение из мэрии города директора департамента соцподдержки населения Сергея Ивченко. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM.

Сергей Ивченко на разгрузке гуманитарной помощи в Фонде милосердия и здоровья Светлана Лягушева

В поддержку чиновника высказываются представители общественных организаций, имеющих отношения к социальной сфере.

«Вплотную с Сергеем Ивченко мы столкнулись в рамках проекта «Мы вместе» по обеспечению продуктами людей старше 65 лет во время пандемии коронавируса, — рассказал глава Ярославского исполкома ОНФ Игорь Ямщиков. — В какой-то момент мы даже растерялись от сложности задачи. Но тут на помощь пришёл Сергей Валерьевич, который взял на себя организационную работу и логистику, чётко определил, кому именно нужно помогать. Я даже назвал для себя это «формулой Ивченко». Он проявил себя как отличный организатор и как очень надёжный человек. А это качество, которое в мужчине ценится превыше всего. Я не могу оценивать действия руководителей мэрии, не знаю, собственное это решение или нет, но это большая потеря для городских властей».

Как рассказал Ямщиков, ОНФ представил Ивченко к награде президентской медалью за участие в проекте «Мы вместе» и вскоре эту награду общественники ему вручат. В недоумении и председатель правления ЯРОО помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук»Наталья Матвеева.

«Расскажу одну историю: у меня пропала мама. Он сразу же включился в это, не зная, что это именно моя мама, и сделал всё, что было возможно. Вне зависимости от того, кто к нему обращался, мы никогда не слышали отказа. Он реагирует моментально, не как чиновник, у которого есть сколько-то дней на ответ. Я не знаю всей подоплёки, но если бы человек хотел уйти сам, мы, общественники, знали бы об этом. Но таких разговоров не было. Ситуация вызывает очень много вопросов. Среди чиновников не так много людей, которые действительно люди. Сергей Валерьевич именно такой. Я знаю, что теперь многие ярославцы не получат своевременного ответа на свои вопросы, следовательно, не получат и помощь. Дать возможность уйти человеку такого уровня — это некомпетентность. Таких людей надо сохранять», — рассказала корреспонденту ИА REGNUMНаталья Матвеева.

Согласен с этим и депутат муниципалитета Алексей Малютин, ранее исполнявший обязанности мэра Ярославля.

«Уход Сергея с этого поста я считаю потерей для мэрии. Если это личное решение, то его надо сохранять хотя бы на какой-то другой должности. Лично я бы договорился с ним, чтобы он отработал ситуацию по взрыву на Батова, потому что ни у кого другого в мэрии нет такого опыта, какой он получил после трагедии на 6-й Железнодорожной. В ситуации с помощью пострадавшим всегда очень много нюансов, много противоречий, конфликтов, даже между самими людьми. Ивченко смог разрешить все эти противоречия в ситуации, когда взорвался дом в 2016 году. Что же касается его основной работы, то я никогда не получал жалоб по этому направлению. Уже одно это говорит о том, что человек на своём месте и работает хорошо», — рассказалАлексей Малютин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, директор департамента социальной поддержки мэрииСергей Ивченко написал заявление об увольнению по собственному желанию. По данным источниковИА REGNUM, заявление появилось в ходе работы по оказанию помощи жителям дома на улице Батова, где 21 августа взорвался газ. В мэрии Ярославля эту связь отрицают. Между тем в социальных сетях многие известные ярославцы высказывают сожаление по поводу ухода Ивченко и критикуют городские власти в связи с этим.

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