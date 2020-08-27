Джакарта, , 11:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии рассказало о видео, в котором члены индонезийской команды, работавшие на китайском судне, обратились за помощью, сообщает Sindonews.

На видео трое индонезийских членов экипажа признаются, что они не получают зарплату, чрезмерно работают и подвергаются насилию.

В МИД Индонезии отметили, что свяжутся со стороной, которая первой загрузила видео в социальные сети, чтобы получить более подробную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Москве в сотрудничестве с министерством иностранных дел Российской Федерации провело мероприятие, направленное на развитие сотрудничества между двумя странами во всех областях.

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