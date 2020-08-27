Бамако, , 11:59 — REGNUM Мали лишили членства в Международной организации франкоязычных стран после свержения военными на прошлой неделе президента Ибрагима Бубакара Кейты. Об этом передает RFI Kiswahili.

Решение организации, представляющим франкофонные страны, было принято через несколько дней после того, как Мали отстранили от членства в региональном блоке Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Напомним, что посредническая делегация ЭКОВАС также провела безуспешные переговоры с захватившей власть военной хунтой о возвращении к демократическому правлению. Лидеры переворота заявили, что они не заинтересованы в удержании власти и хотели бы провести новые выборы в «разумные сроки». Однако соглашения между ЭКОВАС и мятежниками достигнуто не было.

В Международной организации франкоязычных стран заявили об отправке своей делегации в Мали через несколько дней.

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