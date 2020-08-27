Москва, , 11:39 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не имеет шансов на победу в выборах. Об этом 27 августа заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

«На мой взгляд, исход выборов предопределён: Трамп победит. Об этом свидетельствует выдвижение Байдена как такового, который замазан по уши во всех последних скандалах, включая украинский. Поэтому я думаю, что это всего лишь выставочная фигура демократов. Я думаю, что это вопрос решённый», — заявил Крутаков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого украинский лидер заявил о том, что что Киев не будет вмешивается в выборы в других странах, в том числе не собирается этого делать и на президентских выборах в США.

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