Нур-Султан, , 11:36 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести саммит по ядерному разоружению с участием России, Китая, ЕС и США, сообщили 27 августа в пресс-службе МИД республики.

Назарбаев считает, что одной из главных тем четырехстороннего саммита должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном сокращении ядерных вооружений. «Казахстан готов предоставить свою площадку для данного саммита», — говорится в сообщении Назарбаева.

Послание экс-президента Казахстана зачитал министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН присвоила Нурсултану Назарбаеву статус «чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний».

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев стал «чемпионом за мир, свободный от ядерных испытаний»