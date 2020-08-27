Москва, , 11:33 — REGNUM Украина не имеет никакого влияния на политическую обстановку в США, и заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии намерений о вмешательстве в американские выборы выглядит совершенно неуместно. Об этом 27 августа заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

«Мы помним эту историю, когда Украина при Порошенко активно топила за Хиллари Клинтон, а победил Трамп. Я думаю, что говорить о вмешательстве Украины в выборы США немного как минимум наивно, если не слабоумно», — заявил Крутаков.

«Не хочу ничего сказать про умственные способности Зеленского, но выглядит это именно так», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого украинский лидер заявил о том, что что Киев не будет вмешивается в выборы в других странах, в том числе не собирается этого делать и на президентских выборах в США.