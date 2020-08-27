Пекин, , 11:33 — REGNUM В Пекине состоялась торжественная церемония вручения флага народной полиции Китая, которую провел генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета КПК и КНР Си Цзиньпин.Об этом 26 августа сообщает Синьхуасо ссылкой на официальные ведомства и информационные сообщения в китайских СМИ.

Си Цзиньпин вручил флаг народной полиции Китая Eng.mod.gov.cn

В выступлении на церемонии Си Цзиньпин призвал сотрудников народной полиции к верности КПК, добросовестному служению китайскому народу, неукоснительном соблюдении воинской дисциплины, гражданской ответственности, заключающейся в законопослушности и справедливости при исполнении служебных обязанностей.