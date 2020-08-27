Москва, , 11:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 28 августа, даст большое интервью по актуальным темам на телеканале «Россия 24» журналисту Сергею Брилеву. Об этом 27 августа сообщает интернет-канал «Вести.ru».

Также уточняется, что большое интервью с главой государства на «России 24» начнется в 14:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что введённые на фоне пандемии коронавируса ограничения должны отменяться в России «очень аккуратно».