Пекин, , 11:29 — REGNUM Китай оказал материальную помощь на сумму в 1 млн долларов Ближневосточному агентству ООН по помощи палестинским беженцам (БАЛОР) в целях реализации продовольственной программы в секторе Газа. Об этом 26 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-релиз, направленный агентству из БАЛОР.

Помощь оказана в соответствии с соглашением, которое подписали представитель БАЛОР Марк Ласуи и представитель КНР в Палестине Го Вэй. В БАЛОР пожертвованию китайской стороны дали высокую оценку, выразив благодарность за помощь, которая оказывается уже в третий раз. Отдельно отмечается, что помощь оказана в условиях, когда правительство движения ХАМАС, которое находится у власти в секторе Газа, ввело на территории автономии карантин в связи с эпидемией коронавируса.

При этом подчеркивается, что ввиду блокады сектора Газа, введенной Израилем еще в 2007 году, местное население страдает от безработицы и бедности.