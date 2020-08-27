Москва, , 11:26 — REGNUM Инцидент с военными США, которые, как было заявлено, пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии, в своём телеграм-канале прокомментировал полковник полиции в отставке МВД РФ Алексей Трифонов:

Как военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии Цитата из видео

«Великую армию мира гоняют по полю, как зайцев. И это еще с учетом того, что американцы понимают — огонь по ним открывать не будут. Духа в них нет».

По поводу сделанного ранее заявления представителя Совета национальной безопасности США, обвинившего российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадали американские военнослужащие, полковник иронично заметил:

«Ну как пострадали, отстирают штаны, пройдут психологическую реабилитацию и снова в строй».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том что российские военные якобы спровоцировали ДТП в Сирии, в ходе которого пострадали американские солдаты, сказано в заявлении представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Джона Уллиота на сайте ведомства. По его словам, 25 августа автомобиль ВС РФ врезался в бронированную машину коалиционных войск.

В Минобороны России заявили, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции. По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, несмотря на договорённости, американцы попытались блокировать российский патруль, тот в ответ принял необходимые меры.

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