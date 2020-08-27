Москва, , 11:25 — REGNUM Обострение ситуации в Белоруссии имеет связь с очередной активизацией внешней политики США и президентскими выборами, которые вскоре пройдут в этой стране. Об этом 27 августа заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

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«Это давняя геополитическая игра и сегодня мы просто видим её обострение. Отсюда активизация внешней политики США. Это напрямую связано с выборами, потому что Соединённые Штаты Америки», — заявил Крутаков.

По его словам, для США внешняя политика никогда не была предвыборной повесткой в США. Всегда были внутренние проблемы, но в последние годы ситуация радикально изменилась.

«Мы видим, как который уже избирательный цикл внешняя повестка становится ключевой для выборов США. Это значит, что держава, которая построила на свой лад глобальный мир, все периферийные проблемы возвращает в центр империи — и теперь США вынуждены отвечать на те вызовы, которые связаны и на Украине, и на Белоруссии. Потому что без этого империя не выживет», — указал он.