Лилонгве, , 11:36 — REGNUM Центр инициатив в области демократии и экономического развития (CDEDI) в Малави выступил за то, чтобы депутатам разрешили вести дебаты в парламенте на их родном языке. Об этом передает новостной портал Malawi 24 со ссылкой на заявление главы СDEDI.

Директор центра Сильвестр Намива сказал, что законодатели лучше выражают свои мысли на языке чичева, чем на английском. Он добавил, что люди также лучше понимали бы происходящие в парламенте дебаты, если бы они велись на их родном языке.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем, что некоторые депутаты с трудом пытаются выразить свои мысли на английском языке, и этим людям избиратели доверили представлять их в Национальном собрании», — заявил Намива.

По конституции Малави, человек должен свободно говорить по-английски, чтобы иметь право баллотироваться в депутаты парламента.