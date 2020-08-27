Киев, , 11:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область 26 августа опоздал на футбольный матч в Кривом Роге, потому что разговаривал по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео.

Соответствующее разъяснение опубликовала пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне Зеленский должен был торжественно начать футбольный матч между «Кривбассом» и «Черкащиной». Из-за опоздания президента матч перенесли почти на час, кроме того, до приезда Зеленского на стадион не пускали болельщиков, что вызвало крайне негативную реакцию в обществе.

«График президента претерпел изменения из-за срочного разговора с госсекретарем США Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда Зеленского. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки», — комментирует офис президента.

Напомним, что футбольный клуб «Кривбасс» (Кривой Рог) был возрожден усилиями нынешней власти и сейчас заявлен во вторую лигу чемпионата Украины. Уроженец Кривого Рога Зеленский заявил, что является персональный болельщиком клуба, поскольку «маленьким мальчиком ходил на все матчи». Перед началом игры президент пообщался с игроками и сделал символический удар с центра поля.