Москва, , 11:21 — REGNUM Украинские политики, включая президента Украины Владимира Зеленского, активно вовлечены в белорусскую повестку — в рамках более общей программы по выстраиванию вокруг России «санитарного кордона» из враждебных ей государств. Об этом 27 августа заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Идёт обострение ситуации на границах, на так называемом «санитарном кордоне» вокруг России, куда активно и давно мечтает встроить Белоруссию», — заявил Крутаков.

Задача западной геополитики состоит в том, чтобы «санитарный кордон» простирался от побережья Чёрного моря до Балтийского.

«Тем самым отрезать Россию от морских путей, превратить её в региональную державу, населённую народами Крайнего Севера», — отметил он.

Ранее в интервью Euronews президент Украины Владимир Зеленский сравнил протесты, вспыхнувшие в Белоруссии после выборов президента страны, и киевские митинги в 2013 году. По его словам, конфликт можно преодолеть, если запустить диалог между властью и обществом.

«Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьёзного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», — отметил Зеленский.

До этого Зеленский также рекомендовал Лукашенко провести в короткие сроки повторные выборы президента Белоруссии.