Рим, , 11:19 — REGNUM В рамках большого европейского турне глава МИД КНР Ван И провел в Риме переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ли Майо, сообщает 26 августа Синьхуа.

Китайский министр подчеркнул, что выбор Италии в качестве первой страны для визита после эпидемии свидетельствует об особом характере двусторонних отношений и о важности европейского направления внешней политики КНР. Ван И особо отметил 50-летний юбилей в этом году установления между Китаем и Италией дипломатических отношений. По его словам, две страны обязаны использовать эту возможность для укрепления межправительственного сотрудничества, включая возобновление проектов взаимодействия, основанных на согласованном сторонами трехлетнем плане. Он высказал благодарность Риму за последовательную приверженность принципу «одного Китая» и заверил итальянскую сторону в готовности содействовать Италии в укреплении ее роли в международных делах.

Л. Ди Майо, в свою очередь, отметил важность Китая как надежного партнера Италии в глобальном масштабе и выразил Пекину благодарность за поддержку в самый трудный момент борьбы с эпидемией. Италия намерена в текущем году созвать совещание итальяно-китайского межправительственного комитета и всячески поддерживает развитие и расширение диалога между Европейским союзом (ЕС) и КНР.