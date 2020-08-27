Пермь, , 11:17 — REGNUM Заксобрание Пермского края лишило досрочно депутатских полномочий Илью Кузьмина (КПРФ), сообщает 27 августа пресс-служба регионального парламента.

Полномочия прекращаются в связи с вступлением в законную силу обвинительного судебного приговора.

Напомним, Соликамский городской суд летом 2020 года приговорил Кузьмина к трем годам колонии общего режима. Мужчина признан виновным в заведомо ложном доносе.

По данным следствия, Илья Кузьмин организовал инсценировку покушения на самого себя для «повышения имиджа». О «покушении» он заявил в полицию и обнародовал информацию в интернете.

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