Кувандык, Оренбургская область, 27 августа 2020, 11:05 — REGNUM В Оренбургской области Совет депутатов Кувандыкского городского округа принял отставку главы муниципального образования Владимира Гончарова, сообщает горадминистрация.
Решение принято на основании заявления Гончарова о досрочном прекращении полномочий градоначальника. По данным портала orenday.ru, чиновник вынужден уйти на пенсию по состоянию здоровья.
Исполняет обязанности главы Кувандыкского городского округа Алексей Губанов, который является первым замглавы муниципалитета.⠀