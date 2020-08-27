Киев, , 11:07 — REGNUM Бывший президент Грузии, ставший председателем исполкома Совета реформ Украины, Михаил Саакашвили признал, что в прошлом совершал ошибки и извинился за них. Это обращение он опубликовал 27 августа на своей странице в соцсети Facebook.

«Я хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и спустя годы я хочу публично извиниться перед всеми за свои ошибки, за то, что не довел до конца», — написал Саакашвили.

Он также заявил, что постоянно следит за ситуацией в Грузии и считает, что грузинский народ может жить гораздо лучше. Также экс-президент заявил, что возвращается. Каким образом он это сделает и когда, Саакашвили не написал.

Напомним, Саакашвили в Грузии ранее был заочно приговорён к лишению свободы по ряду уголовных дел. В стране его партия «Единое национальное движение» остается самой крупной оппозиционной политической силой. Ранее бывший президент уже заявлял, что будет участвовать в политическом процессе Грузии в период парламентских выборов, которые должны пройти 31 октября.

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