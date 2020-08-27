Киев, , 11:03 — REGNUM Новая встреча лидеров стран «нормандской четверки» никак не сможет положить конец войне в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» вечером 26 августа заявил представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта Сергей Гармаш.

Таким образом Гармаш прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который отметил, что надеется на завершение войны в Донбассе уже в нынешнем году и полагает, что вторая встреча в «нормандском формате» говорит о том, что на это есть «большой шанс».

Представитель Киева подчеркнул, что лично он не видит возможностей для завершения войны, при этом добавил, что не знает, «что вкладывает в это понятие президент Зеленский».

Гармаш также критически высказался в адрес России, отметив, что Москва настаивает на закреплении особого статуса Донбасса в конституции Украины, «что для нас неприемлемо». Также он заявил, что Россия пытается перенести решение вопросов по Донбассу с нормандского уровня на уровень контактной группы, «где нет Германии и Франции».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил, что кроме минских соглашений, нет другого действенного плана по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, который поддерживали бы все стороны «нормандского» переговорного формата, поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути.