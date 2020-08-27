Москва, , 10:55 — REGNUM Посольство Индонезии в Москве в сотрудничестве с министерством иностранных дел Российской Федерации провело мероприятие, направленное на развитие сотрудничества между двумя странами во всех областях, сообщили в посольстве Индонезии в Москве.

«Миллениалы являются связующим звеном между Индонезией и Россией сейчас и в будущем», — заявил Азис Нурвахьюди, заместитель посла Индонезии в Российской Федерации.

Представитель министерства иностранных дел Российской Федерации подчеркнул прогресс сотрудничества между двумя странами, особенно в сферах экономики, безопасности, военного дела, гуманитарного и культурного сотрудничества. В 2019 году объем товарооборота Индонезии и России составил $2,45 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, около сотни картин двадцати молодых российских художников были представлены на выставке живописи в Москве на тему индонезийского ваянга и батика.

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