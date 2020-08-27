Киев, 27 августа 2020, 11:04 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко мнит себя действующим президентом страны, что вызывает раскол в его партии. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в интервью телеканалу «НАШ».
По его словам, во время неформального общения члены «Европейской солидарности» рассказывают, что Порошенко до сих пор считает себя президентом Украины.
Дубинский сообщил, что поведение Порошенко вызывает отторжение части его соратников, и фракция «Европейская солидарность» перестаёт видеть в нём лидера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Виктор Небоженко заявил, что если к концу 2020 года Порошенко сможет договориться с частью украинских олигархов, то он сможет свергнуть президента Украины Владимира Зеленского.
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