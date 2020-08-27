Киев, , 11:04 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко мнит себя действующим президентом страны, что вызывает раскол в его партии. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в интервью телеканалу «НАШ».

"[Порошенко] сошёл с ума. Причём это не ирония, у него реальные психологические проблемы… У него на грани раскола вся фракция», — рассказал Дубинский.

По его словам, во время неформального общения члены «Европейской солидарности» рассказывают, что Порошенко до сих пор считает себя президентом Украины.

«Он торгует собой как президент, он ведёт себя как президент, он даёт обещания направо и налево, которые не может выполнить», — отметил депутат.

Дубинский сообщил, что поведение Порошенко вызывает отторжение части его соратников, и фракция «Европейская солидарность» перестаёт видеть в нём лидера.

«Он их всех обманул с Киевом, с местными выборами… продаёт места в списках», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Виктор Небоженко заявил, что если к концу 2020 года Порошенко сможет договориться с частью украинских олигархов, то он сможет свергнуть президента Украины Владимира Зеленского.

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