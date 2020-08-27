Пхеньян, , 10:55 — REGNUM В преддверии восьмого съезда ТПК, который запланирован на январь 2021 года, в Северной Корее вновь акцентируют внимание на том, что страна не прибегнет к помощи других стран и справится с трудностями, такими как пандемия коронавируса и ликвидация последствий тайфуна «Бави», собственными силами. Об этом сообщает еженедельная северокорейская газета Rodong Sinmun.

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В статье, посвященной предстоящему съезду, главными врагами страны названы «слабость и зависимость от других», а также делается акцент на вере северокорейского народа в свои силы и мобилизации собственных средств и возможностей для достижения процветания.

Отмечается, что на 16-м заседании политбюро, прошедшего 13 августа, глава КНДР Ким Чен Ын публично распорядился не получать помощь извне в процессе ликвидации последствий наводнений.