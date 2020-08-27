Токио, , 10:27 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции 27 августа выразил беспокойство по поводу недавних действий Пекина в Южно-Китайском море, сообщает газета The Japan Times.

Испытания китайской баллистической ракеты DF-16 Mil.huanqiu.com

«Наша страна категорически против любых действий, которые усиливают напряженность в Южно-Китайском море», — сказал Суга журналистам, когда его спросили об испытании Китаем ракет. Генсек подчеркнул, что действия Китая нарушают мир и стабильность в регионе.

Токио обеспокоен тем, что военные базы США на территории Японии могут оказаться в зоне досягаемости Китая. Пентагон заявил, что 95% ракет в арсенале Пекина имеют дальность действия от 500 до 5500 км. Это означает, что ключевые объекты США в Японии уже могут находиться в пределах досягаемости тысяч китайских ракет.

Эксперты считают, что Пекин запустил две ракеты 26 августа, чтобы подчеркнуть свои растущие военные возможности и готовность к решительным действиям в ответ на усиливающееся давление США. Китай не допускает вмешательство США в проблемы региона.

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