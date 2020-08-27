Душанбе, , 10:21 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов Таджикистана выдвинула действующего президента республики Эмомали Рахмона в качестве кандидата на пост главы государства на предстоящих выборах, сообщает Asia-Plus.

Выдвижение кандидатуры состоялось 26 августа в Душанбе в рамках съезда Федерации независимых профсоюзов. Своих кандидатов также выдвинули четыре политические партии.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Таджикистана состоятся 11 октября 2020 года. Эмомали Рахмон является несменным президентом республики с 27 ноября 1994 года.

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