Киев, , 10:23 — REGNUM Решением запретить въезд иностранцам правительство Украины, скорее всего, пытается окончательно предотвратить традиционное собрание хасидов в Умани, не обидев при этом самих хасидов и Израиль, заявил 27 августа политический эксперт Павел Кухта.

При этом, по его словам, негативные последствия такого решения значительно перевешивают положительный эффект:

«Вредные последствия этого решения — сорваны деловые визиты, удар по туристическим отраслям, есть репутационные последствия, ведь возможны зеркальные меры против Украины со стороны других стран из «зеленого списка» в плане распространения эпидемии», — заявил Кухта.

По его словам, эти эффекты на национальном уровне явно превышают стоимость введения дополнительных жестких и эффективных противоэпидемических мероприятий в отдельно взятом небольшом городе Умань.

Аналогичное мнение высказал бизнесмен Евгений Черняк, отмечающий, что эпидемиологическая ситуация почти во всех странах гораздо лучше, чем на Украине, и угрозы прибывающие оттуда люди не представляют, тем более — после теста на COVID-19.

«Конечно, всем, кому нужно, попадут в Украину, но за взятку на таможне. Может, для этого всё и сделано?! Ни одной другой причины проводить такое решение я лично не вижу», — заявил бизнесмен.

Он также отметил, что его «достал» карантин в украинском варианте — «весь маразм, что с ним связан, и великие экономисты, и вирусологи из украинского кабмина».

ИА REGNUM напоминает, что накануне кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Согласно решению правительства, лишь некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну — например, граждане Белоруссии. Свое решение власти обосновали резким ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

До этого власти Украины никак не могли решить, как поступить с хасидами, которые в сентябре традиционно осуществляют паломничество в город Умань Черкасской области страны, где находится могила рабби Нахмана. В последние годы ежегодно 20−25 тысяч паломников посещают могилу в праздник Рош ха-Шана.