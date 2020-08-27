Киев, , 09:54 — REGNUM В Киеве вечером 26 августа прошла очередная акция в поддержку белорусов, выступающих за пересмотр результатов президентских выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Акция состоялась возле «Украинского дома» в самом центре Киева, причем само здание на время митинга подсветили цветами бело-красно-белого флага, что невозможно сделать как минимум без поддержки городской власти столицы Украины.

Собравшиеся заявили, что таким образом пытаются привлечь внимание официальной украинской власти к событиям в Белоруссии. Они скандировали лозунги и жгли файеры. В акции приняли участие несколько депутатов Верховной рады нынешнего созыва.

О каких-то инцидентах и пострадавших ничего не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 26 августа президент УкраиныВладимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно ситуации в Белоруссии. Зеленский заявил собеседнику, что для него главное — чтобы в Белоруссии стабилизировалась ситуация, и чтобы было мирное урегулирование.