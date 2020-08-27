Новосибирск, , 09:49 — REGNUM В Новосибирской области все учащиеся 1−4-х классов во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях будут обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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"Для разъяснения алгоритма организации горячего питания обучающихся начальной школы министерством образования Новосибирской области разработана и направлена в муниципальные районы и городские округа памятка для информирования родителей, которая будет размещена на стендах и сайтах общеобразовательных организаций», уточнили в региональном минобре.

Министерством организована работа тематической горячей линии. Ведомство подчёркивает, что «на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальной школы, предусмотренного за счёт бюджетных средств, взимание платы с родителей недопустимо».