Джакарта, , 09:45 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмил Воробьева по-прежнему оптимистично настроена в отношении соглашения о закупке Индонезией 11 российских истребителей Су-35, сообщает Sindonews.

«Я по-прежнему оптимистична в отношении того, что соглашение будет реализовано, потому что это соответствует интересам двух стран», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции.

По словам посла, соглашение о покупке Су-35 было основано на доверии между двумя странами.

«Если соглашение не доработано, отложено или не выполнено — это другой способ, я бы не говорила, что это может напрямую повлиять на деловые, торговые, инвестиционные отношения между нашими двумя странами», — отметила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что российский инвестиционный фонд предложил Индонезии вакцину от COVID-19 под названием Sputnik V.

Читайте также: Российский инвестиционный фонд предложил Индонезии вакцину от COVID-19