Москва, , 09:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с российскими и американскими военными в Сирии.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Таким образом Песков ответил на просьбу ценить инцидент и его возможное влияние на взаимодействие РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Сирии в результате столкновения с российским патрулем пострадали несколько американских военных. По данным агентства, инцидент произошел 25 августа на востоке Сирии в установленной зоне безопасности. Машина с российскими военными врезалась в американский автомобиль.

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