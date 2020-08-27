Москва, , 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Они только плодят свои шикарные офисы по всей стране, пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа», — заявил Миронов.

Он считает необходимым отказаться о посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета.

«Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС», — сказал Миронов.

Счетная палата РФ выявила серьезные нарушения в работе ПФР, из-за системных ошибок пенсионеры недополучают пенсии. Счетная палата указала на системные ошибки работы ПФР: основной проблемой является открытие на одного человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

«Отчёт Счетной палаты о работе Пенсионного фонда и состоянии его баз данных приводит в ужас. Хуже всего то, что от этих технических ошибок и бардака страдают самые социально незащищенные люди: пенсионеры и получатели пособий», — сказал парламентарий.

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