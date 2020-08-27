Черкесск, , 09:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошли кадровые перемены в правительстве. На должность заместителя председателя правительства назначен Дмитрий Бугаев. Указ о его назначении подписал накануне, 26 августа, глава республики Рашид Темрезов.

Бугаев в течение почти двух лет до этого назначения занимал должность министра имущественных и земельных отношений. Его задачами на новом месте станет кураторство национальных проектов, связанных с цифровизацией, а также вопросов в сфере земельных и имущественных отношений, написал Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

О Дмитрие Бугаеве известно, что он уроженец города Черкесска, ему 31 год. Имеет диплом о высшем образовании по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2013 году получил диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал советником главы Карачаево-Черкесии в 2015 году, помощником членов Совета федерации от КЧР, заместителем министра образования и науки республики, министром имущественных отношений.