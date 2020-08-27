Москва, , 09:43 — REGNUM В настоящее время говорить о режиме прекращения огня на территории Сирии нельзя из-за действующих там группировок террористов. Об этом 27 августа сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, его слова приводит издание «Известия».

»Все отметили, что сейчас в Сирии наблюдается определенная стабилизация ситуации в плане соблюдения режима прекращения огня. Несмотря на то, что провокации остаются. Но их стало гораздо меньше», — заявил Лаврентьев.

Также он рассказал, что в данный момент в Сирии наблюдается активизация спящих ячеек группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потому говорить о прекращении огня не приходится из-за необходимости продолжения борьбы с террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США сочли инцидент с военной техникой на северо-востоке Сирии нарушением протоколов деконфликтинга со стороны России.