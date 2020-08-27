Владивосток, , 09:39 — REGNUM Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер (АПК) «Омск» провели в Беринговом море совместную ракетную стрельбу по морской цели. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Стрельбы проводились в рамках военно-морских учений «Океанский щит-2020» и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне. Общее руководство действиями надводного и подводного крейсеров осуществлял Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов с борта корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов».

АПК «Омск» произвёл из-под воды пуск противокорабельной ракеты «Гранит». Крейсер «Варяг» атаковал цель противокорабельной крылатой ракетой комплекса «Вулкан». По данным объективного контроля, ракеты крейсеров успешно поразили мишени на дистанциях более 320 (для «Омска») и более 450 (для «Варяга») километров.

В сообщении военного ведомства отмечается, что для обеспечения безопасности в район проведения стрельб были привлечены 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолёты морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе тактических учений, проводимых Тихоокеанским флотом с группировкой сил в дальней морской зоне, корабли ТОФ провели в Анадырском заливе Берингова моря артиллерийские стрельбы по надводным целям.

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