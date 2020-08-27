Ломе, , 09:33 — REGNUM Шестнадцать активистов оппозиции в Того были освобождены после того, как их приговорили к тюремным срокам за «мятеж». Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление лидера оппозиции Фулберта Аттиссо.

Высокопоставленный представитель патриотического «Движения за демократию и развитие» (MPDD) заявил, что 16 человек 21 апреля были приговорены к году тюремного заключения каждый с отсрочкой исполнения приговора на восемь месяцев. Они были освобождены во вторник, 25 августа.

«В настоящее время они находятся на карантине в гостинице в Ломе», — сказал он.

Президент Того Фор Гнассингбе был переизбран в феврале. Однако представители оппозиции утверждали, что голосование было сфальсифицировано.

Напомним, что в 2019 году в Того были приняты поправки к конституции, по которым президент получил право переизбрания в 2020 году и возможность потенциально оставаться на своем посту до 2030 года. Возможное введение данных поправок к конституции вызвало масштабные протесты в 2017 и 2018 годах.