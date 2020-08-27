Брюссель, , 09:32 — REGNUM Прошение об отставке подал еврокомиссар Фил Хоган по торговле после скандала, который разразился из-за несоблюдения им при поездке в Ирландию правил карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом. Об этом 27 августа говорится в его заявлении, размещенном на сайте Еврокомиссии.

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«Сегодня вечером я подал заявление об уходе с поста комиссара ЕС по торговле президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Становилось все более очевидным, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и подрывали мою работу в ближайшие ключевые месяцы», — говорится в сообщении Хогана.

Также он выразил свои сожаления по поводу того, что его поездка в Ирландию «вызвала такое беспокойство, беспокойство и расстройство» и отметил, что всегда старался соблюдать все соответствующие правила в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Я повторяю свои сердечные извинения ирландскому народу за ошибки, которые я сделал во время моего визита», — также указывается в сообщении Хогана.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Хоган принял участие в Ирландии в мероприятии с 80 участниками. Несмотря на принесенные извинения, он попал под давление, когда выяснилось, что при этом он не прошёл двухнедельную самоизоляцию, обязательную для приезжающих в страну.