Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Власти США сочли инцидент с военной техникой на северо-востоке Сирии нарушением протоколов деконфликтинга со стороны России. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота.

По данным СНБ, утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик российская техника врезалась в бронеавтомобиль возглавляемой США коалиции. Экипаж бронеавтомобиля пострадал, патруль коалиции покинул район во избежание деэскалации ситуации.

«Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года», — заявил Эллиот.

Он отметил, что США и их союзники не стремятся к обострению напряжённости с военными силами иных государств, но сохраняют за собой право защищаться.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники в минобороны США сообщало о лёгких травмах, полученных четырьмя военными в результате ДТП под Дериком.