Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Россия в результате глобализации стала зависимой от использования морских путей, поэтому она якобы уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания». Об этом, как передает портал Clios Musings, сообщил автор книги «Советская военно-морская дипломатия», ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс.

По его словам, в случае агрессии со стороны России Североатлантический альянс должен объявить блокаду для торгового флота РФ.

Так, предположил Дисмьюкс, флот США будет выслеживать российские корабли в арктических водах, а флоты европейских стран — в морях, омывающих европейские страны. Япония и Южная Корея заблокируют российские восточные порты.

Такая стратегия похоронит «надежды России извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции», считает ветеран американских ВМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что противостояние и борьба с РФ стали смыслом существования Североатлантического альянса.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что НАТО развернуло активность на «восточном фланге», вблизи границ РФ, хотя реальных угроз безопасности нет.

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