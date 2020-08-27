Тбилиси, , 09:20 — REGNUM Выдвижение партией «Единое национальное движение» (ЕНД) в Исанском районе Тбилиси своего кандидата в мажоритарные депутаты в парламент Грузии нарушает соглашение оппозиции о единых кандидатах. Это заявление сделал на своей странице в Facebook лидер нового политического объединения «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

«У нас было соглашение относительно Исанского и других мажоритарных округов, и это соглашение нарушает «Национальное движение». Они решили играть в политические игры внутри оппозиционного объединения», — написал Вашадзе.

Он отметил, что основной задачей для оппозиции на предстоящих выборах в парламент Грузии является победа над правящей партией «Грузинская мечта». Также Вашадзе заявил о готовности победить на голосовании.

Напомним, ранее Вашадзе был выбран в качестве единого кандидата от оппозиции в Исанском районе, когда входил в один блок с ЕНД — «Сила в единстве». Позже он оттуда вышел и создал свой блок «Стратегия Строителя».

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