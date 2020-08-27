Чебоксары, , 09:03 — REGNUM В Чувашии во время проведения выборов в сентябре будут задействованы 2,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, в «оперативном резерве» останется ОМОН. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Данный вопрос был поднят в ходе обсуждения подготовки и проведения выборов главы республики и выборов в органы местного самоуправления. Помимо санитарных требований, особое внимание было уделено также обеспечению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, о чём доложил замглавы МВД по Чувашии Алексей Веселовский.

По предварительным расчётам полиции, будет задействовано около 2,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 100 сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии, а также 30 сотрудников ОМОН, которые будут «находиться в оперативном резерве».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии пройдут выборы главы республики и выборы в органы местного самоуправления, в том числе будут сформированы парламенты новых созывов в Чебоксарах и Новочебоксарске. С учётом досрочного периода, голосование будет идти три дня, 11−13 сентября.

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