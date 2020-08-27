Ташкент, , 09:00 — REGNUM Делегация Афганистана во главе с министром иностранных дел Ханифом Атмаром посетит Узбекистан 28−29 августа 2020 года, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

В рамках визита запланированы встречи в правительстве, МИД, министерстве инвестиций и внешней торговли, а также других ведомствах. Стороны намерены обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года товарооборот между Афганистаном и Узбекистаном вырос на 24%. Этот вопрос обсуждался 8 августа на переговоров представителей правительства двух стран.

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