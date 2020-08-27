Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель якобы недовольна тем, что президент России Владимир Путин не проявляет никакой гибкости по блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных чиновников ФРГ.

Как пишет агентство, Меркель, которая является для Путина «ключевым каналом на Запад», тщательно подбирает слова.

Однако после того, как немецкие врачи допустили отравление Навального, канцлер потребовала от российского лидера «всестороннего» расследования. Такое заявление Меркель сделала спустя два часа после того, как медики клиники Charite поставили предварительный диагноз.

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В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для уголовного расследования сначала необходимо установить, что стало причиной этого состояния блогера.

Агентство предположило, что влияние Меркель на Путина существенно ослабло. Кроме того, пишет Bloomberg, Москва может не опасаться ответной реакции, поскольку Меркель в 2021 году должна покинуть свой пост. Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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