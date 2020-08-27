Кривой Рог, Украина, 27 августа 2020, 08:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Кривом Роге с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
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Биган заверил президента Зеленского в том, что Украину поддерживают обе партии американского парламента, а также отметил последовательную позицию Украины касательно невмешательства в американские выборы.
В свою очередь Зеленский рассказал американскому чиновнику о том, как идут переговоры в «минском» и «нормандском» форматах, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе.
Стороны также обсудили происходящее в Белоруссии и пришли к общему выводу, что ситуацию следует урегулировать мирно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский поговорил по телефону с госсекретарём США Майком Помпео. Они обсудили происходящее в Белоруссии.
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