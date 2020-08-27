Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Беседу с семьей чернокожего Джейкоба Блейка, который был ранен полицейскими в городе Кеноша в американском штате Висконсин, провел кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он пообещал родственникам пострадавшего добиваться правосудия в этом деле. Кроме того, Байден вновь подчеркнул, что хочет искоренить «жестокость и системный расизм» в стране.

Демократ призвал участников акций протеста, начавшихся после сообщений о ранении Блейка, воздержаться от беспорядков и насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Кеноше в ходе уличных беспорядков погибли два человека. Они стали жертвами стрельбы, которую открыл 17-летний Кайл Риттенхаус. Преступник находится под арестом.

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