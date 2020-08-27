Брюссель, 27 августа 2020, 08:50 — REGNUM Как и Германия, Бельгия обеспокоена значительным распространением коронавируса во Франции, особенно в Париже, передает BFM TV.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»
Министерство иностранных дел Бельгии решило поместить французский департамент в «красную зону». Цель — ограничить передвижение бельгийских граждан в подверженные риску районы. Поэтому поездки в Париж больше не будут разрешены.
Органы здравоохранения Бельгии считают, что пребывание за границей является важным фактором риска распространения коронавируса.
Напомним, Испания и Франция входят в число стран, где распространение коронавируса снова стали считать тревожным.
Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: 74% жителей Франции обеспокоены распространением эпидемии
Читайте развитие сюжета: Во Франции мужчина напал на официанта после призыва надеть маску