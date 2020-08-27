Брюссель, , 08:50 — REGNUM Как и Германия, Бельгия обеспокоена значительным распространением коронавируса во Франции, особенно в Париже, передает BFM TV.

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Министерство иностранных дел Бельгии решило поместить французский департамент в «красную зону». Цель — ограничить передвижение бельгийских граждан в подверженные риску районы. Поэтому поездки в Париж больше не будут разрешены.

Органы здравоохранения Бельгии считают, что пребывание за границей является важным фактором риска распространения коронавируса.

Напомним, Испания и Франция входят в число стран, где распространение коронавируса снова стали считать тревожным.

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