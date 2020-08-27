Лондон, , 08:47 — REGNUM Великобритания и США ведут переговоры об открытии «воздушных мостов», с помощью которых можно было бы без двухнедельного карантина осуществлять безопасные деловые и другие поездки в Великобританию из ряда американских городов. Об этом со ссылкой на источники 26 августа сообщает газета The Daily Telegraph.

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"Ведутся дискуссии на высоком уровне об открытии Лондона и Нью-Йорка. Они на очень ранней стадии, но жизненно важно попытаться наладить контакт с главным торговым партнёром, особенно в преддверии выхода Великобритании из ЕС», — цитирует газета неназванного источника.

Отмечается, что США остаются в Великобритании в списке стран с высоким уровнем эпидемиологической угрозы, что обязывает каждого прибывающего из США проходить обязательный 14-дневный карантин. Нью-Йорку благодаря жёстким ограничительным мерам в течение последней недели удаётся удерживать на относительно низком уровне показатели распространения коронавируса.

Напомним, что Великобритания не закрывала свои границы из-за пандемии коронавируса, ограничившись введением для лиц, прибывающих из-за рубежа, обязательного режима двухнедельной самоизоляции. С 10 июля требование карантина было отменено для более чем 50 стран. С 26 июля власти Великобритании начали расширение списка стран, для прибывающих из которых карантин вновь становится обязательным. Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании 13 августа возобновили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну из Франции, Нидерландов, Монако и ряда других государств и территорий. 22 августа к списку «карантинных» стран добавились Австрия, Хорватия, Тринидад и Тобаго.

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