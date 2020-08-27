Киев, , 08:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал заместителя госсекретаря США Стивена Бигана об усилиях Киева, предпринимаемых для достижения мира в Донбассе, сообщила 27 августа пресс-служба офиса украинского лидера.

«Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область. На ней Зеленский поднял также вопрос о финансовой и военной поддержке Украины со стороны США. Биган, в свою очередь, отметил, что Киев пользуется поддержкой обеих партий в Вашингтоне.

Ранее Зеленский заявил, что Днепропетровская область Украины должна стать «космическим мозгом и сердцем», причем для всей Европы.

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