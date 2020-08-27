Таллин, , 08:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал говорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель об обстановке в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает Эстонская телерадиовещательная корпорация (ERR).

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По словам Ратаса, Макрон и Меркель звонили российскому президенту Владимиру Путину, чтобы узнать о ситуации в Белоруссии. Их просьбы о телефонных переговорах поступали в Минск, однако Лукашенко «не ответил и не взял трубку».

Лидеры Франции и Германии предлагали найти способ разрешить ситуацию в Белоруссии, провести «свободные демократические выборы» в присутствии международных наблюдателей, отметил он.

«Но, как известно, Лукашенко от этого отказался», — сказал Ратас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что 16 августа с ним хотела поговорить Ангела Меркель. В ходе разговора с Путиным 19 августа белорусский лидер попросил собеседника передать немецкому канцлеру, чтобы «Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии».

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