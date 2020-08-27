Тбилиси, , 08:39 — REGNUM Введение уголовного наказания за давление на избирателей на выборах может быть использовано для преследования оппозиции. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 26 августа сделала одна из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадошвили.

Она заявила, что представители правящей партии «Грузинская мечта», которые внесли в парламент на рассмотрение этот законопроект, якобы стараются таким образом создать иллюзию стремления провести предстоящие выборы в парламент честно. Также оппозиционный политик не исключила, что новый закон может быть использован в политических целях.

«В условиях избирательного и политически мотивированного правосудия существует угроза того, что «Грузинская мечта» использует ужесточенное законодательство именно против оппозиции, а не для того, чтобы прошли действительно свободные и справедливые выборы», — заявила Самадашвили перед журналистами.

Стоит отметить, что ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе рассказал о внесении нового законопроекта, который предусматривает уголовное наказание за запугивание избирателей или нарушение тайны голосования. Максимальное наказание, которое там прописано, — лишение свободы на два года.

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