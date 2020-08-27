Триполи, , 08:32 — REGNUM Демонстрации за отставку Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и премьер-министра Фаиза Сарраджа вновь прошли в столице страны Триполи, сообщает портал LibyaReview.

Акции протеста начались 24 августа. Их участники недовольны ростом количества бедных в стране и подъемом уровня коррупции. Отмечается, что протестующие проигнорировали комендантский час, введенный днем ранее для борьбы с распространением коронавируса.

В ряде районов города для разгона демонстрантов стражи правопорядка открыли стрельбу. Кроме того, несколько человек были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Фаиз Саррадж пообещал провести переназначения в правительстве и наказать всех виновных в коррупции.