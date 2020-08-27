Сеул, , 08:29 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает расти на протяжении двух недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 24 по 26 августа среди 1512 человек, уровень поддержки составил 49,4%, что на 3,3% больше, чем неделю назад.

Не одобряет деятельность президента 46,6% соотечественников, что на 4,2% меньше по сравнению с опросом, проведенным неделей ранее. От ответа воздержались 4,1% респондентов.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 41,3%, Объединённой партии будущего — 30,3%.